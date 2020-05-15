تكلفة الموت أعلى من المعيشة: القبر في دمشق بسعر 10 مليون ليرة سورية

2020/05/15 | 04:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة أخبار “صوت العاصمة” التي تغطي أخبار دمشق بأن سعر القبر في العاصمة السورية بلغ اليوم 10 ملايين سورية، ليتخطى أعلى حاجز وصل إليه منذ بداية انخفاض سعر الليرة التي باتت قيمتها أقل من…

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