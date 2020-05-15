اجراءات العتبة العلوية في ذكرى استشهاد الإمام علي(ع)

2020/05/15 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة النجف الاشرف عن اعتذارها من استقبال الزائرين من خارج المحافظة بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب "عليه السلام" وليلة القدر الثانية من ...

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