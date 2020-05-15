تظاهرات بالبصرة العراقية تنديدا بأعمال الشغب +صور

2020/05/15 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من اهالي مدينة البصرة جنوبي العراق للتنديد بأعمال الشغب والتخريب التي رافقت التظاهرات المطلبية....

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