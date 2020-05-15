"MBC" تسيء للشهيد المهندس والعراق يطالب بالاعتذار

2020/05/15 | 06:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية في العراق، الجمعة، قيام قناة MBC بـ "الاساءة" للشهيد ابو مهدي المهندس، فيما طالبت القناة بتقديم اعتذار عن ذل...

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