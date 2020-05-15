بالصور.. صحة النجف الاشرف تجري فحوصات للكشف عن كورونا

2020/05/15 | 07:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مختبر الصحة العامة التابع الى قسم الصحة العامة في دائرة صحة النجف الاشرف بالعراق وحتى وقت متأخر من ليلة امس مسحا عشوائيا بين الزائرين في محيط الم...

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