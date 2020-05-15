14- الله .. ينسى كلامه !! - ابراهيم الجندي

2020/05/15 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الرابعة عشرة : الأنعام 140 - 153اعتذار : قلت في الحلقة السابقة ( 13 ) في تفسير الآية ( 137 ) أن الله هو الذي زين للمشركين قتل أولادهم ، والصحيح أن الشيطان هو الذي زين لهم القتل وليس الله ، زاد المسير في علم التفسير ..



ابن الجوزينص الاية : وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ ش ......





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