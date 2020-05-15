2020/05/15 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الحشد الشعبي لواء 23 بسقوط عنصر في الحشد ضحية واصابة اثنين اخرين بانفجار ناسفة استهدفت عجلتهم في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للحشد الشعبي لواء 23 في محيط قرية "توكل" في اطراف خانقين ما سبب بفقدان حياة عنصر في الحشد واصابة اثنين اخرين“

واضاف المصدر"ان قوات امنية من الحشد والجيش نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي والجرحى الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة"

وشهدت قرية توكل ليلة امس الخميس هجوما لداعش تسبب باصابة 3 مدنيين فيما تصدت قوات الجيش لواء 20 للهجوم واجبرتهم على الفرار.

وعلى الصعيد نفسه أعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، احباط هجوم لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين ايضاً

وقال المصدر لشفق نيوز إن قوة من اللواء الأول في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي احبطت هجوما لعناصر داعش استهدف نقطة تفتيش قرب مدخل خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف المصدر" ان قوات الحشد تصدت للارهابيين واجبرتهم على الفرار "

وتشهد مناطق اطراف خانقين حوادث امنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب قطعات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والتي خلفت فراغا امنيا استغلته الجماعات الارهابية لتنفيذ هجماتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توتر امني جديد في خانقين.. هجوم يوقع ضحايا واحباط ثان خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توتر امني جديد في خانقين.. هجوم يوقع ضحايا واحباط ثان خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).