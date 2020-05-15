رأس المال: الفصل الثاني عشر (49) - كارل ماركس

2020/05/15 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس تقسيم العمل والمانيفاكتورةخامسا – الطابع الرأسمالي للمانيفاکتورةإن تزايد عدد العمال تحت إمرة رأسمال واحد يشكل نقطة الانطلاق الطبيعية للتعاون عموما وللمانيفاکتورة على حد سواء.



لكن تقسيم العمل المانيفاکتوري بدوره يجعل من هذه الزيادة في عدد العمال المستخدمين ضرورة تكنيكية.



فالحد الأدنى من العمال الذين يجب على الرأسمالي الفرد استخدامهم إنما يفرضه الآن تقسيم العمل الموروث.



ومن جهة أخرى ......





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