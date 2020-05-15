جائحة كوفيد 19 والعلم في ظل الرأسمالية - أنتوني أوكلاند

2020/05/15 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أنتوني_أوكلاند لقد أثار وجود دومينيك كامينغز 1 في اللجنة الحكومية الاستشارية العلمية، الكثير من علامات الاستفهام حول مدى “حياد” المشورة التي يقدمها الخبراء.



الواقع هو أنه في ظل الرأسمالية لا يمكن أبدا أن يكون العلم موضوعيا أو مستقلا حقا.غالبا ما يبدو وكأن العلماء يقفون فوق المجتمع؛ أي وكأنهم يعملون، مسلحون “بالمنهج العلمي”، بلا كلل وليس في ذهنهم سوى شيء واحد فقط وهو أن يثبتوا، بموضوعية، ما هو صحيح وم ......





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