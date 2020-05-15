توقعات بخسائر جديدة للاقتصاد العالمي

2020/05/15 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع بنك التنمية الآسيوي، اليوم الجمعة، أن تتعدى خسائر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 8 تريليونات دولار.

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