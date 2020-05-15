2020/05/15 | 08:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد زيارة الكاظمي.. جهاز مكافحة الارهاب يرد على أنباء فتح باب التطوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 08:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة الكاظمي.. جهاز مكافحة الارهاب يرد على أنباء فتح باب التطوع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة الكاظمي.. جهاز مكافحة الارهاب يرد على أنباء فتح باب التطوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).