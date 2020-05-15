الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ”داعش” غربي الانبار

2020/05/15 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، هجوما لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي غربي الانبار.وذكراعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة من اللواء 17 وباسناد الكتيبة الثالثة لمقاتلة الدروع بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم، هجوما لفلول “ داعش” الإرهابي جنوب عكاشات في قاطع الانبار”.وأشار البيان الى أن “الهجوم انتهى […]

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