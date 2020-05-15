ايران تعلن ”الحالة الحمراء“ على محافظة كوردية

2020/05/15 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن جعفر طولابي، حاكم مدينة "خرم آباد" عاصمة محافظة لرستان، مساء الخميس، فرض "الحالة الحمراء" في عموم المحافظة، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها.

وقال طولابي إن "هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة لرستان، وتم فرض الحالة الحمراء فيها".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم"، عن طلابي أنه "وفقًا لقرار المقر الإقليمي لمكافحة فيروس كورونا، فقد مُنح الحكام سلطة فرض قيود وفقًا لوضع المدن".

ووفقًا للتقرير "لا يسمح للعملاء بدخول المكاتب بدون أقنعة وقفازات، ويطلب من العاملين في المكاتب ارتداء الأقنعة والقفازات في العمل، في حين يُحظر وقوف السيارات حول الحدائق ويتم حظر جميع مداخلها".

وحذر حاكم خرم آباد من أنه "إذا لم يتبع الناس قواعد التباعد الاجتماعي، فسيتعين علينا في المستقبل فرض مزيد من القيود، مثل الإغلاق الكامل للأعمال والأسواق".

ويبلغ عدد سكان محافظة "لرستان" نحو مليون نسمة، وسكان المحافظة ينتمون للقومية الكوردية، وسجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، 110 إصابات جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين فيها إلى 2974، فيما بلغ عدد الوفيات 143 شخصاً.

ومنذ بداية هذا الأسبوع، ارتفع انتشار الفيروس التاجي مرة أخرى في عدد من المحافظات، خاصة خوزستان جنوب إيران، كما ارتفع عدد المصابين في محافظة هرمزغان جنوب إيران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 114 ألفا و554 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6854 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، الخميس، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البلاد، 1808 إصابة جديدة مع 71 حالة وفاة جراء تفشي كورونا".

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