وضع اليد على مخاطر جديدة لفيروس كورونا

2020/05/15 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة من مخاطر جديدة على الأطفال والبالغين على حد سواء، قد يتسبب فيها فيروس كورونا المستجد، ولا سيما الأمراض العقلية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومات لاحظت بعض الآثار والعواقب غير المقصودة لعمليات الإغلاق والقيود الأخرى، بما في ذلك تصاعد العنف المنزلي.

في المكسيك مثلا، أعقب قرار حظر مبيعات الكحول عشرات الوفيات بعد أن شرب الناس الكحول الملوث محلي الصنع.

الأمم المتحدة قالت الأربعاء، إن ملايين الأطفال معرضون لخطر الموت، ليس بسبب كوفيد- 19، ولكن لأسباب يمكن أن تكون ذات علاقة بالأمراض النفسية.

منظمة يونيسيف قالت من جانبها في تقرير سابق، إنه بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية في المستشفيات التي تعاني من الإجهاد لمكافحة الفيروس، فإن أكثر من مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات أو أقل سيموتون كل ستة أشهر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، وهي الهيئة الصحية التي تعمل على تنسيق الجهود العالمية لمكافحة المرض، الخميس، من أزمة مرض عقلي تلوح في الأفق نتيجة "العزلة والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي".



الناجم عن الوباء.

رئيسة قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، ديفورا كيستيل، قالت إن العالم يمكن أن يتوقع ارتفاعًا حادًا في شدة الأمراض النفسية، لاسيما بين الأطفال والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

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