أول دولة أوروبية تعلن انتهاء فيروس كورونا

2020/05/15 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء أمس الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس تم تسجيلها على مدى الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الحكومة في بيان، أن "الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل".

وأوضحت، أن "الأجانب، الذين تظهر عليهم أعراض عدوى فيروس كورونا لن يسمح لهم بالدخول الى سلوفينيا".

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وقالت الحكومة إنه سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى.

وسجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا وهنغاريا وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات، وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس الماضي.

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