2020/05/15 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين النائب المستقل باسم خزعل، ان قانون الانتخابات الجديد تم عرقلته حيث ان من شرعه لايفقه بآلية النظام الانتخابي، لافتا الى ان جزء كبير من الشارع العراقي طالب بهذا القانون لكنه لايفقه طبيعه هذا النظام كونه لن يخدم مصلحته.وقال خزعل في تصريح لـ /المعلومة/، ان “قانون الانتخابات الجديد لم تقم الكتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: قانون الانتخابات الجديد “معرقل” ومن شرعه لايفقه بآلياته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: قانون الانتخابات الجديد “معرقل” ومن شرعه لايفقه بآلياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).