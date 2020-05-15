موزمبيق تقتل 50 متمردا

2020/05/15 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الداخلية في موزمبيق أمادي ميكيدادي، إن قوات الأمن قتلت نحو 50 متمردا في الأيام الماضية في إقليم كابو ديلغادو بشمال البلاد الذي يعصف به العنف منذ عدة سنوات.وقال وزير الداخلية أمادي ميكيدادي في مؤتمر صحفي “فاجأت قواتنا المتمردين يوم 13 مايو على طريق يربط بين تشيندا ومباو..قتل منهم في […]

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