كردستان تدعو أئمة المساجد والمصلين للالتزام الجدي بتعليمات الصحة

2020/05/15 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كردستان، ائمة المساجد والمصلين في الاقليم الى تحمل مسؤوليتهم بجدية في مواصلة الالتزام بالاجراءات الصحية لمواجهة تفشي الفيروس.وذكرت اللجنة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “حكومة الاقليم ومن اجل مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وبالتعاون مع المواطنين، خطت خطوات مناسبة لحماية حياة […]

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