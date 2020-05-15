الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ”داعش” الارهابي في خانقين

2020/05/15 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىأحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، هجوما لفلول “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين شمالي محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من اللواء الأول في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي احبطت هجوما لفلول “د١١” على سيطرة مدخل خانقين”.وأشار البيان إلى أن “قوات الحشد الشعبي والجيش اجبرت […]

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