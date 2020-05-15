خانقين تحت وطأة

2020/05/15 | 09:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الهجوم ضمن رقعة جغرافية سبق أن شهدت عمليات تمشيط متكررة قامت بها القوات العراقية لتطهيرها من خلايا تنظيم داعش - صورة ارشيفية

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