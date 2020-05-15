2020/05/15 | 09:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط والرفع الجزئي لقيود الحجر الصحي في تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت"، بحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، بأكثر من دولار (3.41%) إلى 32.19 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 2.47% إلى 28.24 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام "برنت" يرتفع بأكثر من دولار صاعدا فوق مستوى 32 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام "برنت" يرتفع بأكثر من دولار صاعدا فوق مستوى 32 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).