2020/05/15 | 09:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق اندلع بأحد المساجد في ناحية الاحرار بواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 09:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بأحد المساجد في ناحية الاحرار بواسط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بأحد المساجد في ناحية الاحرار بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).