بينها قمة دورتموند وشالكه.. تعرف على جدول مواعيد مباريات

2020/05/15 | 09:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سيصبح الدوري الألماني لكرة القدم غدا السبت، أول مسابقة في الدوريات الخمسة الكبرى التى تعود عجلتها إلى الدوران، بعد توقف حوالى شهرين، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.وتحفل الجولة الـ26 من "البوندسليغا" بمباريات مثيرة، أبرزها ديربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وضيفه شالكه السادس.وفيما يلي مواعيد المباريات المقررة غدا السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:- بوروسيا دورتموند # شالكه - الساعة 16:30- فورتونا دوسلدورف # بادربورن - الساعة 16:30- هوفنهايم # هيرتا برلين - الساعة 16:30- لايبزيغ # فرايبورغ - الساعة 16:30- أوغسبورغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30- آينتراخت فرانكفورت # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

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