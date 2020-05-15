المالية النيابية: رواتب المتقاعدين والموظفين ومخصصاتهم لن يتم المساس بها

2020/05/15 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، ان رواتب المتقاعدين والموظفين ومخصصاتهم لن يتم المساس بها، لافتا الى ان الحكومة مازالت تدرس الموازنة من اجل حسم ملفها خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “سلم الرواتب الخاص بالموظفين لن يشهد أي تعديل او إجراءات جديدة، حيث ان رواتب الموظفين […]

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