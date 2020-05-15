الرافدين يطلب من بعض الدوائر تفعيل الماستر كارد واستلام رواتبها الكترونيا

2020/05/15 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر أيار الكترونيا وليس يدويًا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم […]

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