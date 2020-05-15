البعيجي: محافظة بابل مهمشه وكلنا امل بانصافها في حكومة الكاظمي

2020/05/15 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، اليوم الجمعة، بتثبت فقرة بموازنة ٢٠٢٠ تنصف المحافظة، داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى زيارة بابل من اجل الوقوف على واقعها المتدهور.وقال البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “محافظة بابل لايوجد بها اي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر […]

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