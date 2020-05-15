جدول مواعيد مباريات الدوري الالماني

2020/05/15 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق يوم غدا السبت الدوري الألماني لكرة القدم ، ليصبح أول مسابقة في الدوريات الخمسة الكبرى التى تعود عجلتها إلى الدوران

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