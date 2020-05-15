نائب عن بابل يوجه طلبا إلى الكاظمي بشأن المحافظة ويدعوه لزيارتها

2020/05/15 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم بغداد

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة بابل، الجمعة (15 أيار 2020)، بتثبيت بقرة في موازنة 2020)، تنصف المحافظة، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى زيارة بابل من اجل الوقوف على واقعها المتدهور.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة بابل لا يوجد فيها اي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالاموال كبقية المحافظات الاخرى التي تتوفر فيها هذه الموارد، على الرغم من كونها ممر لمحافظات الوسط والشمال الى الجنوب والفرات الاوسط، وهذا ما يعطيها اهمية كبرى على اعتبار ان المحافظة تخدم الجميع ولكنها لم تنصف".

واضاف البيان "اننا ممثلين عن اهالي محافظة بابل نطالب بانصاف محافظتنا، وندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان، بان يزوروا المحافظة ويقفوا على احتياجاتها"، داعيا إلى "تثبت فقرة بموازنة العام المقبل تنصف المحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى".

وأشار البعيجي، إلى أن "المحافظة مهملة ولم تنصفها جميع الحكومات السابقة التي تعاقبت على البلد منذ سقوط النظام والى يومنا لذلك كلنا امل بالحكومة الجديدة".

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان، النائب جواد حمدان، الخميس 14-5-2020، إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ولد ميتا، ولم ينجز 1% من مهامه.

وقال جواد حمدان، في حديث لـ(بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

لم يكن في صميم مطالب المتظاهرين، في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية، من الحكومة الانتقالية التي تُشكل، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في كانون الأول من العام الماضي، غير المطالب البارزة المتمثلة بمحاسبة قتلة المتظا

بغداد اليوم-متابعة

كشف النائب عن محافظة كركوك، مريوان نادر، الخميس (14 أيار 2020) أن التغييرات الإدارية التي جرت في كركوك، طالت 119 منصباً إدارياً كان الكرد يشغلونها، في السابق ليتم إسنادها إلى أبناء القوميات الأخرى.

وقال نادر، وهو نائب عن الات

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