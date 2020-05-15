2020/05/15 | 09:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف حالة اصابة شبه مؤكدة بكورونا في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف حالة اصابة شبه مؤكدة بكورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف حالة اصابة شبه مؤكدة بكورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).