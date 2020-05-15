علماء يكتشفون أين تولد الجسيمات الكونية العالية الطاقة

2020/05/15 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكتشف علماء الفيزياء الفلكية الروس مصدر الجسيمات الكونية الصغيرة جدا – النيوترينوات، حيث اتضح أنها تولد بالقرب من الثقوب السوداء في مركز المجرات النشطة البعيدة.وتفيد مجلة Astrophysical Journal، بأن علماء روس من معهد ليبيديف للفيزياء ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشفوا وجود صلة بين النيوترينوات الكونية […]

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