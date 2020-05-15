فيحان: هناك تهديدات امريكية باستهداف الخزعلي وشخصيات سياسية وقيادية حشدية

2020/05/15 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الجمعة، عن وجود تهديدات أميركية لاستهداف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وقيادات بالحشد الشعبي وشخصيات سياسية.وقال فيحان في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك معلومات تؤكد وجود مخططات أميركية أميركية لاستهداف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وقيادات بالحشد […]

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