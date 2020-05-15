بسبب كورونا… توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي ٨،٥ تريليون دولار

2020/05/15 | 10:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الأمم المتحدة، انكماش الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن ذلك الانكماش ربما يمحو مكاسب #الاقتصاد العالمي، خلال السنوات الأربع الماضية.وأشار تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى أن…

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