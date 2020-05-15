2020/05/15 | 10:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقيح اكثر من 600 امرأة حامل وطفل من المتسربين عن اللقاحات في النعمانية بواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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