حسن سالم: قناة MBC التكفيرية والمروجة للفساد تبث سمومها تجاه رمز العراق الشهيد المهندس

2020/05/15 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد النائب حسن سالم، ان قناة الفتنة والتكفير والداعمة للارهاب قناة MBCلم تكف عن دعمها للارهاب وبرامج الافساد لتسقيط المجتمعات لتتعدى كل الخطوط وتتجاوز على مقام الشهداء لتلصق سمومها وارهابها الى شخص الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والذي وصفته بالارهابي.واضاف سالم، على هذه القناة الصفراء ان تفهم ان هذا […]

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