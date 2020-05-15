نائب عن بابل يوجه طلبا إلى الكاظمي بشأن المحافظة ويدعوه لزيارتها

2020/05/15 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..دعا النائب عن محافظة بابل، منصور البعيجي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى زيارة بابل وإنصافها، فيما أكد ان المحافظة عانت الاهمال والتهميش طيلة الحكومات السابقة.وقال البعيجي، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “محافظة بابل لايوجد بها اي مورد طبيعي، او حدود مع دولة مجاورة حتى تدر عليها بالاموال […]

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