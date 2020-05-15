هل يمكن ان تؤثر هجرة رؤوس الأموال العراقية على الاقتصاد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/15 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى , وهو اقتصاد استهلاكي غير منتج واقتصاد استيرادي, اضافة لافتقاره الى استراتيجية تنمية مستدامة والى الخطط التنموية القصيرة الأجل والمتوسطة والبعيد الأمد, كما يتميز بعدم توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ......





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