الرافدين يدعو بعض الدوائر تفعيل الماستر كارد واستلام رواتبها الكترونيا

2020/05/15 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر أيار الكترونيا وليس يدوياً.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب لهذا […]

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