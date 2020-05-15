النفط تضع معالجات لكلف الشركات الأجنبية

2020/05/15 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط عن الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة انخفاض أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.

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