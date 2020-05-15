السند الوطني تطالب بالتحرك لإيقاف مشروع أفعى الاٍرهاب وهي تبث سمومها ضد الشهيد المهندس

2020/05/15 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداصدرت كتلة السند الوطني بيانا صحفيا، اليوم الجمعة، بعد اساءة قناة MBC لرمز العراق الشهيد ابو مهدي المهندس ، حيث جاء نص البيان كالاتي:في الوقت الذي يتعرض فيه العراق أرضاً وشعباً ومقدسات وسيادة إلى أبشع هجمة داعشية ارتدادية هدفها زعزعة الأوضاع الأمنية في البلاد ولن تستطيع ذلك بحزم وعزم وإرادة المجاهدين من أبناء […]

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