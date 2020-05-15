إيران تؤكد استمرار مباحثاتها مع العراق لإعادة استئناف نشاطات منفذ مهران

2020/05/15 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مسؤول إيراني، الجمعة (14 ايار 2020)، استمرار المحادثات مع العراق بشأن إعادة فتح منفذ مهران الحدودي، واستئناف النشاطات التجارية فيه.

وقال مدير عام مصلحة الجمارك في محافظة إيلام، روح الله غلامي، في تصريح نقلته وكالة الانباء الإيرانية، إن "المفاوضات جارية وعلى اعلى المستويات لا عادة استئناف نشاط منفذ مهران تجاريا".

وأشار إلى ان "اغلاقه المستمر لأكثر من شهرين هو لمنع تفشي فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "السلطات الإيرانية اتخذت التدابير الصحية لاستئنافه".

وشدد المسؤول الإيراني على "ان الجانبين الايراني والعراقي يبذلون جهودا لاعادة استئناف نشاطه".

واضاف غلامي انه "تقرر وفقا للتوافقات المبدئية التي اتخذت في اخر اجتماع لاعادة فتح الحدود كانت فيما يتعلق باستئناف صادرات الفواكه والخضروات والمواد الغذائية ليومين في الاسبوع والذي اعلن الجانب العراقي بأنه ينتظر اوامر السلطات المركزية في بغداد بهذا الشأن".

بغداد اليوم- بابل

وجه النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، الجمعة (15 أيار 2020)، طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتثبت فقرة بموازنة ٢٠٢٠ تنصف المحافظة، فيما دعا الكاظمي لزيارة بابل.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،&nbs

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان، النائب جواد حمدان، الخميس 14-5-2020، إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ولد ميتا، ولم ينجز 1% من مهامه.

وقال جواد حمدان، في حديث لـ(بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

لم يكن في صميم مطالب المتظاهرين، في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية، من الحكومة الانتقالية التي تُشكل، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، في كانون الأول من العام الماضي، غير المطالب البارزة المتمثلة بمحاسبة قتلة المتظا

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