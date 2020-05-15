سعر نفط برنت يسجل ارتفاعاً بأكثر من 3% ويصل إلى 32.19 دولاراً

2020/05/15 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط العالمية، الجمعة (15 ايار 2020)، ارتفاعاً وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج ا...





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