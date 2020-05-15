بالصور.. حريق في مسجد الاحرار الكبير بقضاء الحسينية غرب الكوت

2020/05/15 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطأعلنت مديرية الدافع المدني، اليوم الجمعة، نشوب حريق في مسجد الاحرار الكبير بقضاء الحسينية غربي الكوت في محافظة واسط.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الدفاع المدني يخمد حريقا التهم مسجد الاحرار الكبير في قضاء الحسينية غربي الكوت”.واضافت، ان “الهجوم لم يسجل خسائر بشرية فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقها بالحادث”.انتهى2

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