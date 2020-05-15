قفزة باسعار النفط عالمياً

2020/05/15 | 10:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، صباح الجمعة، وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط والرفع الجزئي لقيود الحجر الصحي في تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت"، بأكثر من دولار (3.41%) إلى 32.19 دولاراً للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 2.47% إلى 28.24 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

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