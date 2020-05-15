ديالى تصحو على جثة مرمية قرب نهر واغتيال مدني برصاص مسلحين

2020/05/15 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بالعثور على جثة شخص مقتول بظروف غامضة، في وقت اجهز فيه مسلحون على مدني في المحافظة التي تشهد توتراً امنياً ملحوظاً.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز أن قوات الامن عثرت على جثة شخص مقتول قرب نهر ديالى بظروف لم تكشف طبيعتها او دوافعها بعد.

واضاف أن قوات الامن نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا انيا شاملا لكشف اسباب وملابسات الحادث

وعلى صعيد مواز، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا مدنيا في قرية ابو حصيوة بناحية الوجيهية ضمن قضاء المقدادية ولاذوا بالفرار.

وتشهد ديالى تصاعدا بالحوادث الامنية منذ نيسان الماضي لاسباب، ارجعها خبراء امنيون إلى التراخي وضياع المسؤوليات الامنية في القواطع الساخنة.

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