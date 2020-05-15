الفتح: العامري رفض عرضا من المرجعية برئاسة الحشد.. هذا ما قاله لممثلها

2020/05/15 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن العامري رفض عرضا من الأخير لرئاسة الحشد الشعبي.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بممثل المرجعية الدينية جاء بطلب من الشيخ […]

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