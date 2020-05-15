2020/05/15 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، الجمعة، عن تشكيل خلية خاصة بتدقيق سلامة الموقف الامني لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية قبل شمولهم بقانونها، بينما تنسق مع وزارة المالية من اجل اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالتعويضات.وقال مديرعام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “اجتماعا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تشكل خلية للتدقيق الأمني وتنسق مع المالية لاطلاق التعويضات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تشكل خلية للتدقيق الأمني وتنسق مع المالية لاطلاق التعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).