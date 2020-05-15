مؤسسة الشهداء تعلن تشكيل خلية خاصة بتدقيق سلامة الموقف الامني لضحايا الارهاب

2020/05/15 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، عن تشكيل خلية خاصة بتدقيق سلامة الموقف الامني لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية قبل شمولهم بقانونها، بينما تنسق مع وزارة المالية من اجل اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالتعويضات.وقال مديرعام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، ان “اجتماعا موسعا عقدته المؤسسة مؤخرا مع الاجهزة الامنية […]

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