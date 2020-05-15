أول دولة أوروبية تعلن انتهاء جائحة كورونا رسمياً

2020/05/15 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الجمعة، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من 7 إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.وذكرت الحكومة عبر بيان لها، أن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر […]

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