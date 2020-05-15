قفزة جديدة في أسعار النفط بفعل تخفيف قيود كورونا

2020/05/15 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط آمال في أن تساعد تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول منتجة للنفط، والرفع الجزئي لقيود الحجر الصحي ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت”، بحلول الصباح بتوقيت شرق أوربا، الى أكثر من دولار (3.41%) […]

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