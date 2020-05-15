الفتح: العامري رفض عرضا من المرجعية برئاسة الحشد.. هذا ما قاله لممثلها

2020/05/15 | 11:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الجمعة، عن تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى ممثل المر...

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